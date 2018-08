EU-observatører kritiserer valget i Zimbabwe

utenriks

På en pressekonferanse onsdag kritiserte de valget for å være urettferdig og for at hele prosessen lider av mangel på tillit.

– Observatører har rapportert om forsøk på å undergrave ytringsfriheten gjennom tilskyndelser, trusler, press og til å overtale velgere til å stemme på regjeringspartiet, sier lederen for EUs observatørkorps Elmar Brok.

Samtidig mener observatørene at valget tyder på en forbedring av det politiske klimaet i Zimbabwe, sammenlignet med tidligere valg.

Men vurderingene er foreløpige og den endelige konklusjonen vil avhenge av hvordan valgresultatet blir håndtert, understreker EU-observatørene.

Det er første gang siden 2002 at EU-observatører har fått overvåke et valg i Zimbabwe.

Observatører fra Samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC) applauderer myndighetenes beslutning om å tillate internasjonale observatører og kaller valget for "et politisk vannskille i Zimbabwes historie".

(©NTB)