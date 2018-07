USA tror Nord-Korea utvikler nye missiler

utenriks

Kilder med kjennskap til etterretningsinformasjonen, opplyser til avisen at det trolig utvikles minst ett interkontinentalt missil av typen Hwasong-15 ved et anlegg i Sanumdong i utkanten av hovedstaden Pyongyang.

Det var ved dette anlegget Nord-Koreas første interkontinentale missil med en rekkevidde til å nå USA ble produsert, det ene av dem en Hwasong-15.

Amerikansk etterretning mener at satellittbilder fra Sanumdong kan tyde på at ett eller to missiler av samme type nå er i produksjon.

– Ingen atomtrussel

Dette skjer halvannen måned etter at president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore og de to ble enige om å starte forhandlinger om nordkoreansk nedrustning.

Trump hevdet etter møtet at Nord-Korea ikke lenger utgjorde noen atomtrussel, men ble korrigert av sin egen utenriksminister.

Anriker uran

(©NTB)