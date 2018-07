Tonen skjerpes i Zimbabwe – valgresultat lar vente på seg

utenriks

Timene gikk tirsdag, men det lovede valgresultatet lot vente på seg. Men både opposisjonsleder Nelson Chamisa og fungerende president Emmerson Mnangagwa hevdet at de hadde vunnet valget.

– Vant soleklart … vi har gjort det usedvanlig bra. Vi er klare til å danne den neste regjeringen, tvitret Chamisa, som hevder at partiet hans, Movement for Democratic Change (MDC), har mottatt resultater fra flesteparten av de 10.000 valglokalene.

Mnangagwa fra regjeringspartiet ZANU-PF er like sikker på seier.

– Informasjonen fra våre representanter på bakken er ekstremt positiv! Vi venter tålmodig på de offisielle resultatene, tvitret han.

Advarsel

Etter MDCs kunngjøring kom Zimbabwes regjering med en klar advarsel om at kandidater som kunngjør resultater, vil bli tiltalt og fengslet.

– Jeg er sikker på at ingen ønsker å påkalle lovens vrede, sa innenriksminister Obert Mpofu på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Zimbabwisk politi patruljerte tirsdag med vannkanonene klare i hovedstaden Harares gater. MDC har varslet demonstrasjoner dersom valgresultatet tyder på fusk.

Resultater forsinket

De første offisielle resultatene var lovet klokka 15 tirsdag, men har så langt latt vente på seg. MDC hevder det er snakk om en bevisst forsinkelse, noe de mener er helt uakseptabelt.

MDC hevder samtidig at over 20 prosent av valglokalene ikke har kunngjort lokale valgresultater slik de er forpliktet til etter valgloven. Dette har ført til bekymring for valgfusk.

Den statlige valgkommisjonen mener på sin side at det første valget etter at landets diktator Robert Mugabe ble styrtet etter 37 år ved makten, gikk riktig for seg.

– Vi er overbevist om at det ikke var noen form for triksing med stemmene, sier valgkommisjonens leder Priscilla Chigumba.

Ifølge henne var valgdeltakelsen trolig på rundt 75 prosent, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Jevnt løp

Meningsmålinger før valget tydet på at det ville bli jevnt løp mellom Chamisa og Mnangagwa.

Dersom ingen av dem får mer enn 50 prosent av stemmene, vil det bli avholdt en andre valgomgang 8. september.

Mnangagwa ble innsatt som president da Mugabe ble avsatt i et militærkupp i november i fjor. 75-åringen har lovet å styrke landets skakkjørte økonomi og bedre det enda mer skakkjørte forholdet til Vesten.

– Vi har åpnet Zimbabwe for investorer, og vi går inn i en ny tid med et Zimbabwe våre barn vil være stolte av, sa han da han rundet av valgkampen.

Fengslet og banket opp

Advokaten og pastoren Chamisa er med sine 40 år så vidt gammel nok til å kunne bli president, men ingen nykommer i politikken.

Alt på 1990-tallet engasjerte han seg som studentpolitiker, og han har i årene siden ofte ledet an i protestene mot Mugabe. Det har ført til flere fengslinger, og i 2007 ble han banket opp av Mugabe-tilhengere på flyplassen i Harare da han forsøkte å flykte til Belgia.

Meningsmålingene før valget viste at Chamisa fikk høyest oppslutning i landets byer, mens Mnangagwas regjeringsparti hadde mest støtte på landsbygda.

Positiv stemning

EUs valgobservatører har ikke kommet med sin endelige dom, men lederen for observatørene var fornøyd da valglokalene stengte.

– Det var mange som stemte, særlig de unge. Stort sett var det også en positiv stemning og et fredelig valg, sa Elmar Brok.

Snaut 5,6 millioner av totalt 16,2 millioner zimbabwere var berettiget til å stemme ved valget, der det også skulle velges 210 nye medlemmer til landets nasjonalforsamling.

