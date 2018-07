Nord- og Sør-Korea i fredssamtaler på grensen

utenriks

Møtet, som holdes på generalnivå, begynte tirsdag morgen lokal tid, opplyser Sør-Koreas forsvarsdepartement.

Gjennom samtalene håper de to partene å finne ut hvordan de skal implementere avtalen som ble inngått mellom Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i april.

Partene er enige om formelt å avslutte Koreakrigen og om en fullstendig atomnedrustning. Det faktiske innholdet i avtalen har likevel blitt sterkt kritisert for å være for vagt.

De to partene møttes sist i juni, også da i Panmunjom, for å diskutere muligheten for å åpne en toglinje mellom landene. Nord-Korea er imidlertid fortsatt underlagt strenge sanksjoner, og en fysisk forbindelse mellom nord og sør vil kun bli mulig dersom disse sanksjonene blir opphevet.

