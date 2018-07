Nigeria trapper opp kampen mot Boko Haram etter nytt angrep

utenriks

Væpnede krigere i fem varebiler og på motorsykler stormet en sikkerhetskontroll i Bunari i delstaten Borno ved 6.30-tiden lokal tid søndag.

– De gikk til angrep, og soldatene skjøt tilbake, sier vitnet Amadu Sheriff til AFP.

– Angriperne overvant soldatene, som hadde tatt seg ned i skyttergraver rundt grensekontrollen for å bekjempe Boko Haram-angriperne, sier han videre.

Barn drept

Tre sivile, inkludert en kvinne og hennes barn fra en nærliggende landsby, ble drept av kryssilden, sier Sheriff.

Han sier han ikke har oversikt over hvor mange soldater som mistet livet, men at han så to ambulanser kjøre bort døde soldater til Monguno åtte kilometer unna.

En militærkilde som bekrefter at angrepet fant sted, sier til AFP at elleve soldater ble drept, før Boko Haram-opprørerne ble drevet ut med hjelp av forsterkninger fra Monguno.

– Angriperne fikk med seg fire militærkjøretøy, inkludert en panserbil og en varebil som inneholdt skytevåpen, sier militærkilden.

Bruker luftforsvaret

Etter angrepet varsler Nigerias president Muhammadu Buhari at 1.000 sikkerhetspersonell og et bidrag fra luftforsvaret vil bli satt inn i kampen mot Boko Haram nord i landet. Militæret er fra før inne i mer enn 30 av Nigerias 36 delstater.

Presidenten har tidligere fått kritikk fra flere menneskerettighetsorganisasjoner for å bruke luftforsvaret aktivt i landets nordlige områder. Han vant presidentvalget i 2015 etter lovnader om å få bukt med sikkerhetsproblemene. I februar skal det avholdes nytt valg.

(©NTB)