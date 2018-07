Fire turister drept i angrep i Tadsjikistan

utenriks

De fire turistene var en del av et sykkelfølge på sju personer. De øvrige tre ble skadd i hendelsen. Gruppen besto av personer fra blant annet fra USA, Sveits og Nederland.

– De mistenkte hadde kniver og våpen, sier innenriksminister Ramazon Hamro Rahimzoda.

Nasjonaliteten til de drepte er foreløpig ukjent. Tre ble drept i angrepet, mens den fjerde døde på sykehus.

Innenriksministeren opplyser at én person er pågrepet, mens to motsatte seg arrestasjon og ble drept i sammenstøt med politiet. Det er foreløpig ingenting som tyder på at hendelsen har noen terrortilknytning.

