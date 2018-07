Norsk båt stanset på vei til Gaza

utenriks

– Vi har sendt en melding til Utenriksdepartementet og ber dem kreve at Israel øyeblikkelig stopper det som er en ren kapring i internasjonalt farvann av et fredelig skip under norsk flagg, skrev Ship to Gaza Norway i en pressemelding søndag ettermiddag.

Gruppen fikk tidligere på dagen melding fra skipet om at den israelske marinen hadde kommet med trusler og trolig forberedte en militær overtakelse.

Den israelske hæren bekreftet senere at den hadde stanset et norskflagget skip, men sa det hele var udramatisk.

– Aktiviteten stanset uten noen uvanlige hendelser. På dette tidspunkt blir skipet overført til havna i Ashdod ved israels kyst, skrev de i en uttalelse.

Videre skrev de at båtens passasjerer fikk beskjed om at de «brøt en lovlig sjøblokade», og at humanitær hjelp kan leveres til Gaza på andre måter.

Bekymret

22 aktivister var om bord i den norskregistrerte båten Kårstein. Blant den var det fem nordmenn, deriblant nestleder Gerd von der Lippe i Ship to Gaza Norway.

Organisasjonen fester liten lit til Israels forsikringer om at stansingen av båten gikk fredelig for seg.

– Talspersonen hevder at det gikk fredelig for seg, men basert på tidligere erfaringer, der israelske styrker blant annet har hatt omfattende bruk av elektrosjokkpistoler, er jeg bekymret for båtens mannskap, skriver organisasjonens kontaktperson Torstein Dahle i en epost.

– Vi krever at Israel umiddelbart frigir mannskapet og setter dem i kontakt med sine respektive ambassader, skriver han videre, og utfordrer utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til å gå ut med en klar fordømmelse av hendelsen.

Ikke-vold

Ifølge Ship to Gaza var den norske båten 53 nautiske mil fra Gaza og befant seg i internasjonalt farvann da den ble stanset.

– Det som har skjedd er i strid med alle regler, og det er utrolig at Norge som skipsfartsnasjon ikke gjør noe med dette. Vi krever nå at UD gjør mer, sier Dahle.

Kårstein hadde medisinsk utstyr og ikke-voldsaktivister fra en rekke land om bord. Toktet føyer seg inn i en rekke forsøk siden 2010 på å bryte den israelske blokaden av den lille palestinske enklaven lengst øst i Middelhavet.

– Det er absurd å hevde at båten og de som er om bord skulle utgjøre noen militær trussel, sier Dahle.

– Uakseptabelt

Blant de 22 aktivistene om bord, var også SVs bystyrerepresentant Mikkel Grüner i Bergen bystyre. SV-leder Audun Lysbakken sier han antar at mannskapet er arrestert og mener det er uakseptabelt.

– Det er helt uakseptabelt at fredelige aktivister som protesterer mot en brutal og ulovlig blokade blir arrestert. Nå forventer jeg at den norske regjeringen sier tydelig fra til Israel, sier han, samtidig som han uttrykker sin fulle støtte til aktivistene og krever at Grüner slippes fri umiddelbart dersom han er pågrepet.

UD ber Israel klargjøre

Utenriksdepartementet (UD) sier de arbeider med å få bekreftet opplysningene om hva som skal ha skjedd med det norske fartøyet.

– Vi har bedt israelske myndigheter klargjøre hendelsen og hva som har skjedd med båten Kårstein. Vi vil komme tilbake til vurdering av situasjonen når situasjonen og hendelsesforløp er bekreftet, kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i UD.

Andersen understreker at forsøk på å bryte blokaden er forbundet med fare.

– Båtene til Gaza er et uttrykk for frustrasjonen mange føler over den vanskelige situasjonen i området. Samtidig er forsøk på å bryte blokaden er forbundet med fare. Norske myndigheter har derfor på forhånd sterkt frarådet dette. UD fraråder også alle reiser til eller opphold i Gaza, sier han.

