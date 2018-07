Kraftig vind og tørt vær liv styrker skogbranner i California

utenriks

– Uberegnelig vind og varme, tørre værforhold har forsterket Carr-brannene i løpet av natten, melder brannmannskaper i Shasta County på Twitter søndag.

Skogbrannen i Carr i Nord-California har herjet over et område på 327 kvadratkilometer, og brannen var søndag kun fem prosent under kontroll, ifølge brannvesenet.

Cal Fire bekreftet lørdag at to barn og deres bestemor i 70-årene hadde omkommet i Carr. Ifølge AP var barna fire og fem år gamle. Tidligere denne uken, torsdag og fredag, ble to brannfolk bekreftet omkommet i brannen. Siden har enda en brannmann mistet livet.

Brannen har også tatt med seg 517 bygninger og tvunget 38.000 i fylket Shasta til å evakuere.

Cranston-brannen sør i delstaten, som etter alt å dømme var påsatt, har så langt brent 130 kvadratkilometer jord og ført til at 7.000 har måttet evakuere. Enkelte av dem kunne dra hjem igjen søndag, og brannvesenet melder søndag at brannen er 29 prosent under kontroll.

Mer kontroll har de også fått på den tredje omfattende brannen som herjer i delstaten, Ferguson-brannen, som har bevegd seg opp mot nasjonalparken Yosemite sentralt i California. Brannvesenet sier de har kontroll over 30 prosent av brannen, som så langt har krevd en brannmanns liv og skadd sju mennesker.

Til sammen 50.000 personer er evakuert fra de brannrammede områdene. Hele 12.000 brannmenn kjemper mot rundt 17 betydelige skogbranner i California.

USAs president Donald Trump har erklært unntakstilstand for delstaten.

