Amerikansk kardinal går av etter overgrepsanklager

utenriks

Overgrepet skal ha funnet sted da McCarrick var prest i New York på begynnelsen av 1970-tallet, og Vatikanet konkluderer med at bevisene mot ham er troverdige.

Etter at den første saken ble kjent, har flere stått fram og anklaget den 88 år gamle kardinalen for å ha tvunget unge gutter til å overnatte sammen med ham i et strandhus i New Jersey.

McCarrick, som var erkebiskop i Washington før han ble kardinal, overleverte fredag sin avskjedssøknad til pave Frans, og lørdag opplyste Vatikanet at avskjeden er innvilget.

Carrick blir dermed den første kardinal i moderne tid som mister sin røde hatt.

