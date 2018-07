Imran Khan tok innersvingen på Pakistans to tradisjonelt største partier

utenriks

Khan og partiet Tehreek-e-Insaf (PTI) vant 114 av de 269 setene i nasjonalforsamlingen, mens partiet som vant valget for fem år siden, Pakistan Muslim League-Nawaz (PMLN), måtte nøye seg med 63 plasser.

– I dag står jeg foran dere, foran Pakistans folk, og lover at jeg vil styre Pakistan slik det aldri tidligere er blitt styrt, sa Imran Khan da han erklærte seier i onsdagens valg.

For 20 år siden gikk han fra å være cricketstjerne og kvinnebedårer til å bli politiker. Nå har han sikret partiet sitt fire ganger så stor oppslutning som for fem år siden, og gjort de to andre partiene som har byttet på å ha regjeringsmakten, til skygger av seg selv.

En talsmann for Khans parti sier at arbeidet med å finne samarbeidspartnere til en koalisjonsregjering er i gang.

Anklager om fusk

Men det er lang vei å gå før både den nasjonale regjeringen og provinsregjeringene er på plass. Nesten alle de andre partiene mener valget var preget av fusk og manipulering, og at Khan sikret seg seieren ved hjelp av støtte fra militæret og sikkerhetstjenesten.

I spissen for anklagene står Sharif-brødrene, hvorav den ene, Shabaz, var statsministerkandidat for det tidligere regjeringspartiet PMLN, og den andre, Nawaz, sitter fengslet for korrupsjon etter å ha vært statsminister tre ganger.

Tredjeplassen gikk til partiet PPP, som sikret seg 43 seter. Det ledes av Bilawal Bhutto Zardari, sønnen til Pakistans første kvinnelige statsminister som ble drept i et selvmordsangrep under et valgarrangement i 2007.

Nasjonalforsamlingen har 342 plasser, men 272 er på direkte valg. Resten er plasser reservert for kvinner og minoriteter.

Khan vil trolig måtte søke støtte hos flere småpartier og uavhengige kandidater for å kunne danne en koalisjonsregjering.

Ifølge valgkommisjonen pågikk det fredag fortsatt opptelling av stemmer i 20 avsidesliggende distrikter, noe som betyr at Khan muligens kan sikre seg enda flere plasser, men likevel ikke nok til å få rent flertall.

Sharif vant Punjab

Selv om PMLN, partiet til Sharif-brødrene, måtte nøye seg med andreplassen i det nasjonale valget, langt bak PTI, vant det provinsvalget i Punjab, som er Pakistans mest folkerike provins. Det skaper problemer for Khans reformplaner ettersom han også må kontrollere Punjab hvis han skal få forslagene sine igjennom.

Khans parti greide kun å sikre seg seieren i den konservative provinsen Khyber Pakhtunkhwa, nordvest i landet, mens Bhuttos parti PPP vant flest plasser i Sindh-provinsen i sør, der landets største by Karachi og landets finanssentrum ligger.

I provinsen Balutsjistan, som ble rammet av blodige selvmordsangrep både før og under valget, må en rekke små partier samarbeide om regjeringsmakten.

Ut mot USA

Khan la an en forsonende tone i seierstalen, men den var også full av engasjement og løfter om at velgerne skal få en bedre framtid når han overtar roret. Han gikk hardt ut mot USA, og anklaget amerikanerne for å behandle Pakistan som en «leiesoldat».

– Dessverre har forholdet vårt vært ensidig. USA tror at de gir Pakistan penger for at vi skal slåss for dem. Dette har ført til stor lidelse for Pakistan, sa Khan som er svært kritisk til USAs militære engasjement i nabolandet Afghanistan.

I januar anklaget USAs president Donald Trump Pakistan for ikke å gjøre nok i kampen mot Taliban, og for å ta imot amerikansk bistand uten å gi noe annet en løgn og bedrag tilbake.

I talen ga Khan også uttrykk for at han ønsker et bedre forhold til India.

– Ta et skritt mot oss, og vi vil ta ett skritt mot dere, sa han.

India og Pakistan har lenge ligget i konflikt om Kashmir, det eneste området i India der flesteparten av innbyggerne er muslimer.

