Valgresultatet i Pakistan forsinket

Uttalelsen fra kommisjonsmedlem Babar Yaqoob kom få timer etter at valglokalene stengte i landet onsdag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters opplyste Yaqoob at stemmeopptellingen er forsinket på grunn av tekniske problemer og at stemmene nå blir telt manuelt.

Tidlige uoffisielle resultater viser at det er den tidligere cricketlegenden Imran Khan og hans parti Pakistan Tehreek-e-ISAF som går av med seieren i det blodige valget.

Minst 31 mennesker ble drept og over 40 ble såret da en selvmordsbomber slo til mot et valglokale i Quetta, provinshovedstaden i Balutsjistan. Tidligere i måneden slo en selvmordsbomber til mot et valgkamparrangement i Mastung i Balutsjistan. 149 mennesker ble drept, inkludert kandidaten Siraj Raisani.

Også andre steder i Pakistan ble valgkampen blodig, og minst 30 mennesker ble drept og mange ble såret i angrep og voldshandlinger.

