Sverige får tilbud om vannbombefly fra Tyrkia

Det fortalte statsminister Stefan Löfven og Anneli Bergholm Söder i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på en pressekonferanse torsdag.

Det er mer akutt behov for brannfly andre steder i Europa, sa Söder. Löfven opplyste at regjeringen derfor har besluttet at MSB ved behov kan be om hjelp fra NATO-land og alliansens partnerland, som for eksempel Tyrkia og Ukraina.

Sverige er ikke NATO-medlem, men er med i alliansens samarbeidsprogram Partnerskap for fred (PfP).

Vis ansvar

Löfven sier at alle innbyggere må vise ansvar og respektere forbudet mot å bruke griller og gjøre opp ild utendørs.

Ifølge SOS Alarm var det 21 terrengbranner i Sverige torsdag formiddag. Myndighetene opplyser imidlertid at brannmannskaper har noe mer kontroll på dem enn tidligere i uken.

Statsministeren sier at åtte land hjelper Sverige i slukningsarbeidet.

– Faren for nye branner er stor. Det er fortsatt en alvorlig situasjon. Det ekstremt varme været ser ut til å fortsatte, og det stiller krav til utholdenheten, sier Löfven.

Innenriksminister Morgan Johansson sier det stadig er fare for spredning, selv om det kommer en del regn til helgen.

Nye fly på vei

To Italienske vannbombefly drar fra Sverige torsdag ettermiddag. Frankrikes to fly satte kursen hjemover onsdag, men blir erstattet av to nye i løpet av fredag. To portugisiske Catalina-fly deltar også i slukningsarbeidet. To nye helikoptre fra Tyskland og et fra Litauen kommer til Växsjö torsdag kveld. Et stort antall helikoptre fra flere land er allerede i sving.

Löfven vil ikke si noe om hvor stor regningen blir for all hjelpen Sverige har fått fra utlandet.

– Når regningen kommer, betaler vi. Sverige har solide statsfinanser, sier han.

Statsministeren utelukker ikke at Sverige anskaffer brannslukkingsfly, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre land. På torsdagens regjeringsmøte ble det gitt en ekstrabevilgning på 300 millioner kroner til kommunene og 25 millioner til frivillige organisasjoner.

– De som rammes av tørke og brann, skal ikke seile sin egen sjø. Nå holder vi sammen, sa Löfven.

