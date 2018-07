Politikere hyller Trump og Junckers handelsgjennombrudd

utenriks

– Gratulerer til @JunckerEU og @realDonaldTrump: Et gjennombrudd som kan hindre handelskrig og redde millioner av jobber! Storartet for den globale økonomien, skrev Altmaier på Twitter onsdag.

Også lederen i Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, er fornøyd med utviklingen.

– Han er oppmuntret av dette fremskrittet med våre europeiske allierte og håper og se mer av dette, sa en talsperson for Ryan etter kunngjøringen fra partene.

Den republikanske senatoren Chuck Grassley omtalte kunngjøringen som «trolig den eneste positive uttalelsen om at fremskritt er blitt gjort» mens den republikanske senatoren Joni Ernst uttrykte entusiasme for at europeerne skal kjøpe mer soyabønner.

– Soyabønner er stort her i Iowa. Takk @realDonaldTrump for at du kobler inn EU og jobber for en seier for USA, skrev Ernst på Twitter.

