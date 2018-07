Medier: Imran Khan leder valget i Pakistan

utenriks

Mediene viser til ubekreftede resultater fra opptellingen.

Den pakistanske avisen Dawn skriver at på tross av ledelsen har verken Khan eller noen andre fra partiet så langt kommet med noen offentlig uttalelse.

Torsdag morgen opplyser Pakistans valgkommisjon at resultatet etter valget onsdag ikke vil være klart før mot kvelden lokal tid.

Tekniske problemer

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er stemmeopptellingen forsinket på grunn av tekniske problemer og stemmene blir nå telt opp manuelt.

Khans tilhengere tok likevel til gatene for å feire.

Lokale medier melder at Khan ifølge de ubekreftede resultatene ligger an til å få minst 100 seter i nasjonalforsamlingen. Et parti må få minst 137 seter for å ha flertall til å kunne danne regjering. Analytikere mener imidlertid en koalisjonsregjering er mer sannsynlig.

Avviser resultatet

PTIs rival, regjeringspartiet Pakistan Muslim League (Nawaz) (PMLN) og Shahbaz Sharif, har allerede avvist resultatet. Dette fører til frykt for at det vil ta unødvendig lang tid før en ny regjering er på plass etter det blodige valget.

– Det de har gjort i dag, har sendt Pakistan 30 år tilbake i tid. Folk vil ikke tolerere det, sa Shahbaz Sharif på en pressekonferanse.

Minst 31 mennesker ble drept og over 40 ble såret da en selvmordsbomber slo til mot et valglokale i Quetta, provinshovedstaden i Balutsjistan, på valgdagen. Tidligere i måneden slo en selvmordsbomber til mot et valgkamparrangement i Mastung i Balutsjistan. 149 mennesker ble drept.

Også andre steder i Pakistan ble valgkampen blodig, og minst 30 mennesker ble drept og mange ble såret i angrep og voldshandlinger.

