utenriks

Opposisjonen hisser seg daglig opp til nye høyder over saken, der en tidligere sikkerhetsvakt i Elyseepalasset utga seg for å være politimann og slo til et par demonstranter 1. mai.

Presidenten forsøker å tone saken ned.

– Jeg har sagt det jeg skal si om denne saken, og det er at jeg synes det hele er en storm i et vannglass, sa Macron under et besøk i landsbyen Campan i det sørvestlige Frankrike torsdag.

