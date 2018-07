utenriks

Ingen andre enn 26-åringen er meldt skadd.

Bilder på sosiale medier viser røyk nordøst i den kinesiske hovedstaden torsdag ettermiddag lokal tid. Det er flere andre ambassader i området.

Det har kommet motstridende meldinger om hva som har skjedd.

Den statlige avisen Global Times meldte tidligere at en kvinne er pågrepet etter å ha helt bensin over seg selv utenfor ambassaden. Hun mistenkes for å ha forsøkt å tenne på seg selv, skrev avisen. Dette er ikke bekreftet.