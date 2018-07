Assad varsler stormløp mot Idlib

utenriks

– Idlib er nå vårt mål, men ikke bare Idlib. Det er selvsagt også områder øst i Syria som kontrolleres av ulike grupper. Vi vil også gå inn i disse regionene, sier Assad i et intervju med russiske nyhetsbyråer.

– Det er opp til de militære å avgjøre hva som skal prioriteres, og Idlib er en av deres prioriteter, sier Assad.

– Nå har vi frigjort Ghouta, og vi vil fortsette frigjøringen av de sørvestlige delene av Syria, fortsetter han.

Rykker fram

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har de siste ukene tatt kontroll over store deler av provinsene Daraa og Quneitra, og det syriske flagget vaiet torsdag over grenseovergangen til den israelskokkuperte delen av Golanhøydene.

Russland og Iran, som støtter Assad, har tidligere blitt enige med Tyrkia, som støtter flere opprørsgrupper, og opprettet fire såkalte nedtrappingssoner i Syria.

Idlib, som grenser til Tyrkia, inngår i en av disse sonene. Provinsen er ellers helt omgitt av regjeringskontrollerte områder, noe som vil gi regjeringsstyrkene mulighet til å angripe fra flere kanter.

Opprørskontrollert

Mange opprørere og deres familier er busset til Idlib, som et ledd i avtaler som er inngått i takt med at syriske regjeringsstyrker har tatt kontroll over nye områder, blant dem Aleppo og Øst-Ghouta.

Ifølge FN befinner det seg nå rundt 2,5 millioner mennesker i provinsen, rundt halvparten av dem internflyktninger.

Idlib-provinsen kontrolleres i stor grad av Hayat al-Sham, en jihadistkoalisjon som består av opprørere som tidligere kjempet for Nusrafronten, al-Qaidas forlengede arm i Syria.

