Advarsel om giftige alger i vannet ved populære badestrender i Danmark

Det er funnet store mengder blågrønnalger ved strender i kommunene Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal samt ved Svanemøllen i Københavns Kommune, skriver danske TV 2.

Myndighetene i hovedstaden frykter at algene skal spre seg slik at de blir nødt til å stenge Amager Strandpark og havnebadene.

– Det kan lett skje når vi har så stille vann og så høye temperaturer som i disse dager, sier enhetssjef Jørgen Lund Madsen ved kommunens senter for miljøbeskyttelse.

Biolog Anja Hansen i Lyngby-Taarbæk kommune sier de ennå ikke har fått bekreftet at det er snakk om blågrønnalger, men at man er så godt som sikre på det. Flere steder på Skjælland ble det målt vanntemperaturer på 24 og også over 25 grader onsdag.

– Vi har vært ute og satt opp skilt på Taarbæk Strand, mens vi om kort tid skal inn og oppdatere badevannsappen med røde flagg, sier Hansen.

Onsdag kom lufttemperaturen opp i hele 33 grader i København, og flere steder på Jylland og Fyn nådde kvikksølvet 32.

Intens oppblomstring

Blågrønnalger finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det utvikles en synlig oppblomstring i elver og innsjøer, og av og til i havet, ifølge Folkehelseinstituttet. Også i Polen er det høy algeoppblomstring ved en rekke strender, og her er bading nå forbudt.

– Algen er giftig og utgjør en helserisiko. Den ukelange algeoppblomstringen er spesielt intens på grunn av en lang periode med varmt vær, sier helseinspektør Tomasz Augustyniak i Gdansk-provinsen.

Blågrønnalger, såkalte cyanobakterier, kan også være både gulgrønn og rødbrun, og noen av blågrønnalgene kan produsere både gift-, lukt og smaksstoffer. Bading i vann med blågrønnalger kan gi hudirritasjoner, mens man kan bli forgiftet dersom man drikker det.

Nitrater og fosfater fra landbruk og avløpssystem har de siste årene funnet veien ut i Østersjøen og utløst stor algeoppblomstring. Samtidig suger døde alger til seg oksygen og har ført til soner helt uten liv. Muligheten for å skylle miljøgifter ut i Nordsjøen er marginale i den innelukkede Østersjøen, og økosystemet her vurderes derfor som ekstremt sårbart.

Vibrobakterier

Her hjemme er det ikke meldt om algeoppblomstring ved strendene. I Indre Oslofjord finner man flere steder vanntemperaturer på rundt 25 grader onsdag, mens i Vestfold meldes det om opp mot 24 grader i vannet.

Folkehelseinstituttet advarer imidlertid om at høy badevannstemperatur over lengre tid øker risikoen for smitte av vibrobakterier ved bading. Bakterien finnes i både brakk- og saltvann, og infeksjoner er sjeldne. Smitten kan skje via åpne sår, og personer med immunsviktsykdommer kan være spesielt utsatt.

– Badende med hudsår bør dekke disse med heldekkende, vanntette plaster. Dersom det ikke er mulig å dekke til sår, bør bading unngås, sier avdelingsdirektør Line Vold ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

Siste oppdatering om vibrobakterier fra Det europeiske smittevernsenteret ECDC for en uke siden viste at det er moderat til høy risiko for tilstedeværelse av denne typen bakterier i både indre og ytre Oslofjord.

