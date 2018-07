Tre palestinere drept i israelsk angrep mot Gazastripen

utenriks

Den israelske hæren bekrefter angrepet og sier at det var et svar på at israelske soldater langs grensa ble beskutt.

– Terrorister skjøt for kort tid siden mot israelske soldater sør på Gazastripen. Som et svar på dette ble det skutt med artilleri mot sju militære mål som tilhører islamistene i Hamas som styrer i Gaza, heter det i en kunngjøring.

De tre palestinerne som ble drept, er ikke identifisert, men ble ifølge helsedepartementet i enklaven drept øst for Gaza by.

Fredag ble en israelsk soldat stasjonert ved grensa skutt og drept, den første siden protestbølgen på Gazastripen startet 30. mars.

Israelske soldater har i samme periode skutt og drept over 140 palestinere inne på Gazastripen, de aller fleste var ubevæpnede demonstranter. Blant de drepte er også barn, helsepersonell og journalister.

Over 10.000 ubevæpnede palestinere er såret siden mars, tusenvis etter å ha blitt truffet av skarpe skudd på flere hundre meters hold.

Israel har høstet skarp internasjonal kritikk og anklages av menneskerettsorganisasjoner for overdreven maktbruk og mulige krigsforbrytelser som følge av voldsbruken.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har sluttet seg til kritikken og kalt Israels maktbruk uakseptabel.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter, sa hun til NTB i mai.

(©NTB)