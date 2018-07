Puigdemont planlegger retur til Belgia

utenriks

På en pressekonferanse i Berlin onsdag framholdt Puigdemont, som jobber for at Catalonia skal løsrives fra Spania, at han vil bruke Belgia som base for sin politiske virksomhet.

Puigdemont ble pågrepet nord i Tyskland i mars etter et besøk i Finland. Han står nå fritt til å reise tilbake til Belgia etter at en spansk dommer i forrige uke trakk tilbake den internasjonale arrestordren.

Puigdemont vil fortsatt bli pågrepet hvis han reiser til Spania, der han anklages for opprør og oppvigleri, samt misbruk av offentlige midler. I Spania risikerer han 25 års fengsel.

Den katalanske lederen flyktet til Belgia sist høst etter en omstridt folkeavstemning og vedtaket i den katalanske regionsforsamlingen om uavhengighet.

(©NTB)