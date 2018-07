FN-ansatte på Gazastripen protesterer mot store kutt

utenriks

USA stanset tidligere i år nærmere 2,5 milliarder kroner i årlig pengestøtte til UNRWA, som derfor tvinges til å nedbemanne. 154 ansatte på den israelskokkuperte Vestbredden og 113 ansatte på Gazastripen mottok denne uka oppsigelse.

Over 500 andre ansatte i fulltidsstillinger får tilbud om deltidskontrakter, og UNRWAs talsmann Chris Gunness sier organisasjonen nå står overfor en «en eksistensiell trussel».

Siden mandag har hundrevis av UNRWA-ansatte på Gazastripen demonstrert mot nedskjæringene, blant annet ved å gjennomføre en sitt ned aksjon i organisasjonens lokaler i Gaza by.

Ville tenne på seg selv

Onsdag oppsto stor dramatikk da en av dem som mottok oppsigelse, helte bensin over seg. Mannen ble overmannet av andre ansatte før han rakk å tenne på seg selv.

UNRWA sørger blant annet for mat, skole og helsetjenester til rundt to tredeler av Gazastripens 2 millioner registrerte flyktninger, og de ansatte truer nå med å legge ned arbeidet og lamme virksomheten.

– Vi kommer til å gå til flere skritt som kan paralysere livet på Gazastripen, sier lederen for de ansattes fagforening, Amir al-Miss'hal.

Stort underskudd

Kuttet i overføringer fra USA resulterer i år i et budsjettunderskudd på nærmere 1,8 milliarder kroner for UNRWA, som også bistår palestinske flyktninger i andre land i regionen.

President Donald Trump har begrunnet kuttet i overføringer med at palestinernes president Mahmoud Abbas nekter å ha noe med ham og hans administrasjon å gjøre, etter at Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

Norsk bekymring

I januar uttrykte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stor bekymring for underfinansieringen av UNRWA.

– Jeg er bekymret for de humanitære konsekvensene av at UNRWA ikke finansieres tilstrekkelig i forhold til det enorme behovet for bistand til palestinske flyktninger. Underfinansieringen bidrar til en ytterligere forverring av en allerede vanskelig økonomisk situasjon for UNRWA og de palestinske flyktningene, som allerede er i en sårbar situasjon, sa Søreide da.

Norge har i år gitt 125 millioner kroner i kjernestøtte til UNRWA.

