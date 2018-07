Stadig flere tyskere har ekstreme holdninger

utenriks

Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) registrerte i fjor 126.000 tyskere med ekstreme politiske holdninger, og dette var en økning på 9 prosent fra året før.

– Etter min mening er dette et svært høyt antall, sa BfVs leder Hans-Georg Maassen da han la fram rapporten tirsdag.

Ifølge rapporten var det i juni i fjor 24.000 høyreekstremister i Tyskland, 900 flere enn på samme tid året før. Antallet svorne nynazister økte i samme periode fra 540 til 600, ifølge BfV.

Til tross for at stadig flere gir uttrykk for høyreekstreme holdninger, falt likevel antallet rasistisk motiverte voldshandlinger med 35 prosent. En medvirkende årsak til dette, var trolig at mange asylmottak ble nedlagt. Slike mottak var tidligere ofte gjenstand for angrep.

Antallet venstreekstremister økte med 4 prosent til 29.500, mens antallet tyskere som sverger til en eller annen gruppe innen den såkalte Reichsbürger-bevegelsen, som ikke anerkjenner tyske myndigheter, økte fra 12.800 til 16.500.

Antallet ytterliggående islamister som viser vilje til å begå terrorhandlinger, økte fra 500 til 775, men flere av dem sitter bak lås og slå, går det videre fram av rapporten fra den tyske sikkerhetstjenesten.

