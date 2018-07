utenriks

Dødstallet steg tirsdag morgen brått etter at det ble klart at det var funnet ytterligere 26 omkomne. De ble funnet ved et hus ved feriestedet Mati, nord for havnebyen Rafina øst for Aten.

Tidligere hadde greske medier meldt om 24 omkomne. Noen av dem har druknet idet de forsøkte å svømme fra skogbrannene.

Brannene brøt ut mandag og har spredt seg voldsomt i løpet av få timer. Minst 150 personer er skadd, flere av dem små barn, ifølge greske myndigheter. For flere er tilstanden kritisk.