Arkan Mizher (15) ble ifølge helsedepartementet skutt i brystet i sammenstøt som oppsto under det israelske raidet i flyktningleiren Dheisheh natt til mandag.

Den israelske hæren opplyser at soldatene gikk inn i Dheisheh og pågrep to mistenkte. Soldatene brukte midler for å slå ned på opptøyer, heter det fra hæren.

