Ny drapsrekord i Mexico

utenriks

Antall drap økte med 16 prosent i første halvdel av 2018, viser tall fra innenriksdepartementet i Mexico.

Til sammen ble 15.973 mennesker drept i løpet av årets seks første måneder. Til sammenligning ble 13.751 drept i samme periode i fjor.

Tallet er det høyeste siden myndighetene begynte å føre oversikt i 1997.

Det foreløpige drapstallet for 2018 tilsvarer en årlig drapsrate på 22 per 100.000 personer.

Til sammenligning hadde for eksempel New York City i fjor fire drap per 100.000 innbyggere, mens Baltimore hadde 56 per 100.000 innbyggere.

