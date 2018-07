Kilde: Macron vil omorganisere etter skandale

utenriks

Macrons tidligere sikkerhetsvakt Alexandre Benalla ble søndag siktet for vold, innblanding i politiets arbeid og for at han under demonstrasjonen var iført politiutstyr, til tross for at han ikke er politi. Siktelsen kommer etter at det forrige uke ble offentliggjort videoer av at han slo en mann og la en kvinne i bakken under en 1. mai-demonstrasjon.

I kjølvannet av denne hendelsen vil presidenten gjøre noen endringer på kontoret, opplyser regjeringskilder til Reuters. Ifølge kilden erkjenner Macron at administrasjonen ikke har håndtert skandalen godt nok.

Den franske presidenten har fått skarp kritikk for ikke å ha uttalt seg om saken offentlig, men ifølge kilden omtaler Macron saken som «uakseptabel» og «sjokkerende».

Situasjonen beskrives som den første store krisen for Macron under hans presidentskap, og mandag skal innenriksminister Gerard Collom møte i nasjonalforsamlingen for å forklare seg om hva han visste om saken før videoen ble offentliggjort denne uken.

Ytterligere fire andre måtte møte i retten søndag. De er mistenkt for å ha hjulpet Benalla. Tre av dem er politimenn som nå er siktet for å ulovlig ha gitt Benalla overvåkningsbilder som han ville bruke for å renvaske seg.

