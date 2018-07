Israel evakuerte Hvite hjelmer fra krigssone

utenriks

Israels hær opplyser at de evakuerte syrerne befant seg nær Golanhøydene i det sørlige Syria og at «livene deres var umiddelbart i fare». Videre heter det at evakueringen kom etter forespørsel fra USA og europeiske land.

– Etter instrukser fra Israels regjering og på forespørsel fra USA og europeiske land har hæren nylig gjennomført et humanitært oppdrag for å redde medlemmer av en sivil organisasjon og deres familier, skriver den israelske hæren på Twitter.

Bekreftes av Jordan

Jordans statlige nyhetsbyrå Petra skriver landet har gitt FN myndighet til å hjelpe 800 syrere inn i landet for så å bli overført til vestlige land. Nyhetsbyrået skriver at mottakerlandene er Storbritannia, Canada og Tyskland.

Mohammed al-Kayed, talsperson for Jordans utenriksdepartement, opplyser at de 800 syrerne skal være i Jordan i tre måneder.

– Vi godkjente forespørselen utelukkende av humanitære årsaker, sier Mohammed al-Kayed, talsperson for det jordanske utenriksdepartementet.

Israel endrer ikke strategi

Hvite hjelmer ble grunnlagt i 2013 og er et nettverk av personer som forsøker å redde skadde etter krigshandlinger i opprørskontrollerte områder.

Israel ønsker ikke å intervenere i krigen i Syria, men gjennomførte likevel evakueringen på et tidspunkt der den syriske regjeringshæren rykker fram i det sørvestlige Syria – med støtte fra russiske fly.

De israelske forsvaret fastholder at redningsaksjonen ikke representerer noen endring i deres holdning til krigen.

