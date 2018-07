Overlevende fra Missouri-ulykken: Jeg har mistet alle mine barn

utenriks

Alle som var om bord, er gjort rede for, opplyser politiet fredag.

Til Fox News forteller delstatsguvernør Mike Parson at ni av de omkomne var fra samme familie. Han kunne ikke opplyse mer om familiemedlemmenes alder, da de avdøde foreløpig ikke er offentlig identifisert.

Mistet nesten hele familien

Totalt var det elleve medlemmer av den samme familien om bord da båten kantret. To overlevde, kvinnen Tia Coleman og en 13 år gammel gutt.

– Jeg har mistet alle mine barn, jeg har mistet min mann, jeg har mistet min svigermor, jeg har minst min svigerfar, jeg har mistet min onkel, jeg har mistet min svigerinne og jeg har mistet min nevø, sier hun i et telefonintervju med Fox 59 fra sykehussengen.

Hun oppgir ikke hvor mange barn hun hadde.

– Ikke bruk for redningsvest

Ifølge henne skal kapteinen ha sagt at det ikke var behov for å bruke redningsvest på turen med turistbåten.

– Han sa «dere behøver ikke ta på redningsvest. Dere får ikke bruk for den». Derfor var det ingen som tok den på, fordi vi lyttet til kapteinen som ba oss bli sittende, hevder hun.

Kapteinen var en av de 14 som overlevde ulykken. Han har foreløpig ikke uttalt seg offentlig om saken.

– Da vi plutselig fikk bruk for redningsvestene, var det for sent. Jeg tror mange mennesker ville overlevd, sier hun.

Tre barn på sykehus

Over 30 personer befant seg om bord i turistbåten eid av selskapet Ride the Ducks. Sju av de overlevende er skadd. Fire voksne og tre barn er ført til sykehuset Cox Medical Center.

Tilstanden er kritisk for to av de voksne etter ulykken, som skjedde da det blåste kraftig på Table Rock Lake nær Branson.

Tror uvær var årsak til ulykken

Den offisielle årsaken til ulykken torsdag er ikke avgjort, men etterforskere tror vind og tordenvær var årsaken. Ifølge The National Weather Service var det vindkast på opptil 28 meter per sekund, en vindstyrke som tilsvarer full storm.

«Duck båter» lignende den som sank, har en lang historie med sikkerhetsproblemer og har ført til over 40 tap av liv siden 1999.

