Kinas president på Afrika-rundreise

Etter besøket i Senegal planlegger Xi å reise videre til Rwanda, før turen går til et BRICS-møte med Brasil, Russland og India i Sør-Afrika. Deretter reiser han til øynasjonen Mauritius.

Rundreisen kommer på et tidspunkt der Kina er Afrikas største handelspartner, samtidig som landet også har en sterk militær tilstedeværelse. Kineserne åpnet i fjor sin første militærbase på kontinentet i Djibouti.

Kina har også overgått USA i våpenhandel med de afrikanske landene, og Xi skal ha et ønske om å ytterligere styrke dette samarbeidet, samt infrastrukturprosjekter som knytter Afrika til Kina.

USA har tidligere advart afrikanske land mot samarbeidet med Kina. Amerikanerne mener at landene setter seg selv i fare for å havne i et lite heldig avhengighetsforhold til kinesiske myndigheter.

– Kinas investeringer har potensial til å gjøre noe med Afrikas underutviklede infrastruktur, men de fører til stigende gjeld og få jobber, sa daværende utenriksminister Rex Tillerson før han selv reiste til flere afrikanske land i mars.

Ifølge IMF har gjelden til land sør for Sahara steget kraftig de siste årene.

