Amnesty: Irak stenger nettet og angriper demonstranter

Irakiske sikkerhetsstyrker anklages blant annet for å ha skutt med skarpt mot ubevæpnede demonstranter i byen Basra sør i Irak. Grunnen til at nettet blir stengt, skal være at myndighetene vil hindre at det blir lagt ut videoer og bilder som dokumentasjon på vold og overdreven maktmisbruk.

– Vi følger nøye opptrappingen av volden i den sørlige delen av Irak, og vi er ekstremt foruroliget over rapporter om at sikkerhetsstyrker slår fredelige demonstranter, holder dem vilkårlig tilbake og til og med åpner ild mot dem, sier Lynn Maalouf, Amnestys visedirektør for Midtøsten og Nord-Afrika.

Demonstrantene protesterer mot manglende arbeid og muligheter i den sørlige regionen. En kilde i Bagdad sier til Amnesty at uten nettilgang er det umulig å bli lagt merke til.

– Når det ikke er noe internett, blir folk slått og drept fordi vi ikke kan legge det ut. Irakerne vet hvilken betydning sosiale medier har. Vi er nødt til å ha dem for å bli hørt, sier han.

