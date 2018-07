Åtte bekreftet døde etter turistbåt kantret i USA

utenriks

Over 30 personer skal ha befunnet seg om bord i turistbåten «Ride the ducks» som også kan ta seg fram på land.

Politiet har bekreftet at åtte personer er funnet døde. Senere meldte TV-kanalen KYTV at tallet har steget til ti.

Hvor mange som er savnet er ikke bekreftet.

Politiet tror ulykken skyldes værforhold med kraftig vind i området. Ifølge The National Weather Service var det vindkast oppe i over 28 meter per sekund, som er vindstyrke opp mot full storm i kastene. Redningsoperasjonen pågår fortsatt og vil fortsette utover natta, lokal tid, opplyser politisjef Doug Radar.

Han vil ikke kommentere om noen av de døde er barn, men forteller at tre barn behandles på sykehuset for mindre skader.

