Det hvite hus inviterer Putin til møte i Washington i løpet av høsten

Det hvite hus opplyser at det er den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton som har fått i oppdrag å formelt invitere Putin til USA.

USAs etterretningssjef Dan Coats var på en sikkerhetskonferanse i Aspen, Colorado, da han fikk vite av journalistene at Putin er invitert til USA.

– Det var ikke jeg klar over. Det kommer til å bli spesielt, sa Coats. Han la til at han ikke hadde noen opplysninger om hva som var blitt sagt under møtet i Helsingfors.

– Det er presidenten som har styringen på dette. Men hvis han hadde spurt meg om hvordan møtet skulle settes opp, ville jeg ha foreslått et litt annet opplegg. Det er alltid en fare for at Putin tar opp slikt på bånd, sa Coats.

I en twittermelding tidligere torsdag sa president Donald Trump at han så fram til neste møte med Putin.

Den amerikanske presidenten fortsatte torsdag flommen av Twitter-meldinger, etter at hans møte på tomannshånd med den russiske presidenten Vladimir Putin ble møtt med sterk kritikk både i hjemlandet og internasjonalt.

– Toppmøtet i Russland var en stor suksess, bortsett fra hos den virkelige folkefienden, de Falske Nyhetsmediene. Jeg ser fram til vårt andre møte, så vi kan begynne å implementere de mange tingene vi diskuterte, skriver Trump.

Trump nektet i Helsingfors å stille seg bak konklusjonen fra et samlet amerikansk etterretningsmiljø om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016. Da han kom hjem til Washington, hevdet han imidlertid at han hadde forsnakket seg under pressekonferansen med Putin.