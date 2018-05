Femstjernersbevegelsen og Ligaen enige om grunnlag for ny regjering i Italia

utenriks

– I dag har vi endelig fått på plass alle delene av «Kontrakten om en ny regjering for forandring». Jeg er veldig glad, skrev Luigi De Maio, leder for Femstjernersbevegelsen (M5S), på partiets nettside fredag.

I regjeringsplattformen tas det til orde for å øke det italienske budsjettunderskuddet – noe som trolig vil være i strid med EUs regler. Underskuddet skal bidra til å muliggjøre milliarder av euro i skatteletter, mer penger til velferd og opphevelse av pensjonsreformer.

Alle innbyggere som lever under fattigdomsgrensa, skal få borgerlønn på minst 780 euro i måneden, tilsvarende 7.500 kroner. I tillegg ønsker partiene å fjerne EU-sanksjoner mot Russland og internere ulovlige innvandrere.

De vil bygge interneringsleirer for alle ulovlige innvandrere som skal sendes ut av landet, og anslår at det kan dreie seg om en halv million mennesker.

Vurderte euro-exit

Partiene skriver ikke at de ønsker å ta Italia ut av eurosonen, noe de tidligere har vurdert. Dette kunne ha utløst en ny finanskrise i EU.

I et tidligere utkast til regjeringsplattform var innføringen av en ny nasjonal valuta inkludert. Det var også et ønske om å få Den europeiske sentralbanken til å slette 250 milliarder euro av Italias statsgjeld.

Selv om de mest kontroversielle økonomiske forslagene er ute av den endelige avtalen, inneholder den en plan om å innføre en ny type obligasjoner, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Obligasjonene skal kunne brukes til å kjøpe varer, og avtroppende økonomiminister Pier Carlo Padoan har kalt planen et fordekt forsøk på å innføre en parallell valuta.

Finansmarkedene reagerte negativt da den endelige regjeringsplattformen ble presentert. Eurokursen sank, og italienske aksjer falt rundt 1 prosent.

Partimedlemmene avgjør

Valget i Italia ble holdt for over to måneder siden, og det har vært svært vanskelig å finne et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering.

Populistiske M5S ble største parti i valget, mens den høyrepopulistiske Ligaen kom på andre plass. Sammen har de to partiene flertall i nasjonalforsamlingen.

Selv om partienes ledere er blitt enige, er de ennå ikke i mål. Den nye regjeringsplattformen må godkjennes av partienes medlemmer, skriver nyhetsbyrået DPA.

M5S skal holde en nettbasert avstemning fredag, mens Ligaen ventes å legge avtalen fram for en uformell avstemning i helgen.

Det er ventet at partimedlemmene godtar plattformen. Men de to partiene har ennå ikke sagt hvem de ønsker seg som statsminister.

Regjeringssjefen må godkjennes av president Sergio Mattarella. Hvis han ikke setter foten ned, kan den nye regjeringen tas i ed neste uke.