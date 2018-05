utenriks

– Under møtet var det detaljerte diskusjoner mellom de to lederne, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Videre sier han at de to lederne understreket viktigheten av å skape et rammeverk for en politisk løsning på konflikten i Syria, ifølge nyhetsbyrået.

De to lederne møttes sist ved en russisk flybase i den sørlige syriske kystprovinsen Latakia, skriver de videre.

