Over 200 døde i listerioseutbrudd i Sør-Afrika

Siden januar 2017 myndighetene bekreftet til sammen 1.033 tilfeller av listeriose. Til sammen har 204 mennesker nå dødd som følge av sykdommen i samme periode, drastisk opp fra 172 for to måneder siden.

Listeriose kommer fra bakterien listeria, som finnes svært mange steder, blant annet i jord, vann og avføring fra dyr. Bakterien kan spesielt besmitte matvarer som kjøtt, meieriprodukter, sjømat og frukt og grønt. De fleste får i seg bakterien ofte, uten å bli syke av den.

Helsemyndighetene i Sør-Afrika kunngjorde i mars at de mistenker at bakterieutbruddet stammer fra en Enterprise Food-fabrikk 300 kilometer nordøst for hovedstaden Pretoria, og har bedt om at alle produkter fra fabrikken blir tilbakekalt umiddelbart.

I en uttalelse torsdag skriver den sørafrikanske regjeringen at antallet nye tilfeller har gått drastisk ned siden myndighetene identifiserte kilden til utbruddet.

Ifølge FN er listerioseutbruddet i Sør-Afrika trolig det største i verden noensinne.

Som følge av utbruddet har flere av landene i regionen rundt innført forbud mot å importere kaldt kjøtt fra Sør-Afrika.

