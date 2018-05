Hoffet vil ikke si om brudens far deltar i det britiske prinsebryllupet 

utenriks

Prins Harrys pressekontor sier til AP at de ikke har noen videre kommentarer utover en uttalelse de kom med mandag.

Der ba de om «forståelse og respekt» for Markles far, Thomas, i «denne vanskelige situasjonen».

73-årige Thomas Markle uttalte tidligere denne uka til nettstedet TMZ at han onsdag måtte gjennom behandling etter et hjerteinfarkt. En slik operasjon ville vanligvis utelukket muligheten for å gjennomføre en lang flyreise til England kort tid etterpå.

Etter planen skulle Thomas Markle tilbringe de siste dagene før bryllupet i England, der han skulle møte dronning Elizabeth og andre fra det britiske kongehuset. I timeplanen for bryllupet står det også fortsatt at han skal følge datteren opp til alteret under lørdagens bryllup i St. Georges' Chapel i Windsor Castle.

Det britiske hoffet har heller ikke kunngjort noen alternative planer for Thomas Markles rolle. Det er ventet at det kommer en offisiell kunngjøring dersom det blir bekreftet at han ikke kan komme til Storbritannia for å delta i bryllupet.

Selv sa Thomas Markle til TMZ tirsdag at han fortsatt hadde håp om å rekke det.

Markles Mor, Doria Ragland, ventes å møte dronningen og andre i kongehuset senere denne uken. Hun reiser sammen med datteren til St. George´s Chapel i Windsor før bryllupet.

