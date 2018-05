Gina Haspel ett steg nærmere sjefsjobben i CIA

utenriks

Haspel ledet tidligere CIAs beryktede torturprogram og deltok selv under tortur av fanger da hun. Da Trump nominerte henne som ny CIA-sjef, resulterte det derfor i en storm av protester, også fra ansatte i etterretningsorganisasjonen.

Under utspørringen i etterretningskomiteen i Senatet forsikret Haspel at hun ikke lenger tror på bruk av tortur, og at hun som CIA-sjef derfor heller ikke kommer til å tillate dette.

Haspels uttalelser overbeviste flere av demokratene i komiteen, der republikanerne har flertall. Hun ble derfor godkjent med ti mot fem stemmer.

Det er ventet at et samlet senat skal stemme over Haspels kandidatur som CIA-sjef innen utgangen av uka.

