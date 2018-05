USA blokkerte FN-oppfordring om etterforskning av Gaza-volden

utenriks

– Sikkerhetsrådet uttrykker sinne og sorg for drapene på palestinske sivile som utøver sin rett til å protestere fredelig, heter det i et utkast av uttalelsen nyhetsbyrået har fått tak i.

Videre i utkastet heter det at Sikkerhetsrådet oppfordrer til en uavhengig og åpen etterforskning for å finne de ansvarlige.

Dermed ble mandagen, samme dag som Israel og USA feiret åpningen av den nye amerikanske ambassaden i Jerusalem, den blodigste dagen på Gazastripen siden 2014-krigen med Israel.

Israel argumenterer med at det forsvarer landets grenser og anklager Hamas, som styrer Gazastripen, for å bruke demonstrasjonene som bakteppe for å utføre angrep.

Den israelske hæren (IDF) anslår at rundt 40.000 palestinere deltok i mandagens demonstrasjoner.

(©NTB)