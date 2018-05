Skottland avviser brexit-loven

utenriks

Parlamentet i Edinburgh stemte ned brexit-lovgivningen med 93 mot 30 stemmer. Flertallet nekter å gi samtykke til den omstridte loven som for tiden er under behandling i Parlamentet i London.

Den formelle avvisningen i det skotske parlamentet kan føre til konstitusjonell krise i Storbritannia.

Statsminister Theresa May er på ingen måte forpliktet til å endre på sin brexit-plan ved at Skottland setter seg på bakbeina, men eksperter advarer om at en konfrontasjon mellom London og Edinburgh kan gi fart i det skotske forsøket på å løsrive seg fra Storbritannia.

Avstemningen fant sted etter at den skotske regjeringen hadde oppfordret de folkevalgte til å avvise den britiske brexit-loven.

Uenigheten mellom May og Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon dreier seg om hvem som skal ha kontroll over makten som i dag ligger i Brussel, blant annet når det gjelder områder som jordbruk og fiske, når Storbritannia forlater EU. Skottlands regjering ønsker at skottene skal styre dette, mens regjeringen i London mener det er London som bør sitte med kontrollen, i hvert fall innledningsvis.

Skotske embetsfolk har anklaget May for å tilegne seg makt, og Sturgeon sier Storbritannia nå beveger seg inn på «ikke kartlagt konstitusjonelt område».

