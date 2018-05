Palestinerne bringer Israel inn for Den internasjonale straffedomstolen

utenriks

Beslutningen ble gjort sent mandag kveld under et møte mellom palestinernes president Mahmoud Abbas og høytstående PLO-medlemmer, opplyser PLOs generalsekretær Saeb Erekat.

Erekat sier beslutningen om å klage Israel inn til ICC er begrunnet med at Israels bygging av bosetninger på okkupert område ble signert «umiddelbart».

Beslutningen kom bare timer etter at USA åpnet sin nye ambassade i Jerusalem, en by som både Israel og palestinerne gjør krav på som sin hovedstad. Etter ambassadeåpningen ble minst 55 palestinere på Gazastripen drept av israelske soldater i protester langs grensen til Israel.

Palestinernes forsøk på å få Israel gransket for krigsforbrytelser kan innebære en kraftig forverring i et allerede spent forhold mellom de to partene.

