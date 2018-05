Norge deltok ikke under åpningen av USAs ambassade i Jerusalem

utenriks

Nærmere 800 gjester var på plass da USAs ambassadør David Friedman hyllet president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og åpnet en amerikansk ambassade i den okkuperte byen.

Friedman fikk stående applaus bare han nevnte Trumps navn, og nyhetene om israelske soldaters drap på minst 37 palestinske demonstranter på Gazastripen, så ikke ut til å legge noen demper på stemningen blant de frammøtte.

Rundt 30 land var ifølge israelske medier representert under mandagens ambassadeåpning, men Norge var ikke blant dem.

– I likhet med de fleste europeiske land fant Norge det ikke naturlig å delta, sier pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har slutten seg til rekken av kritikere etter Trumps kunngjøring i desember, og mener USAs anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad og ambassadeåpning i byen er et dårlig bidrag til fred i Midtøsten.

– Utestående spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere må løses gjennom forhandlinger. Dette gjelder ikke minst Jerusalems status, sa hun i desember.

FN slo i 1947 fast at Jerusalem skulle være under internasjonal kontroll, men planen ble aldri satt ut i livet. Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948, og erobret den østlige delen av byen fra Jordan under krigen i 1967.

Et samlet verdenssamfunn, også USA, har opp gjennom årene gjentatte ganger slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig.

