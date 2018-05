Medier: Italias populister enige om å danne regjering

utenriks

Ifølge det italienske nyhetsbyrået AGI hadde Ligaen-leder Matteo Salvini en kort telefonsamtale med president Sergio Mattarella sent søndag, der han sa at Ligaen og Femstjernersbevegelsen (M5S) "vil kunngjøre at de er klare fra mandag til å fortelle om alt, inkludert navnet på statsministeren".

– Historie blir skrevet, og selvfølgelig vil det ta tid, sa Luigi Di Maio, lederen av M5S, etter samtaler med Ligaen søndag kveld.

Senere bekreftet han at partiene har blitt enige om en statsministerkandidat. Di Maio kunngjorde ingen navn, men sa at det er en «politiker, ikke en teknokrat».

Det har vært spekulasjoner om at verken Di Maio eller Ligaens leder Matteo Salvini vil overta statsministerstillingen, men at det heller vil være en «nøytral tredjeperson». Det er uklart hvem dette vil være.

Flertall

Det har nå gått over to måneder siden valget på ny nasjonalforsamling 4. mars, hvor ingen partier eller fløyer sikret seg parlamentarisk flertall.

Ligaen og M5S har til sammen nok plasser i nasjonalforsamlingen til å kunne danne en flertallsregjering, men en regjering med kun de to partiene har tidligere sett ut til å være utelukket. En av grunnene er at Ligaen også ville ha med Sivlio Berlusconis parti Forza Italia, et parti M5S utelukket å samarbeide med nettopp på grunn av Berlusconi og korrupsjonsdommen mot ham.

Etter flere måneder med intense forsøk på å danne en levedyktig regjering, truet president Sergio Mattarella til slutt med å utnevne en teknokratregjering forrige uke.

Da ble det fart i forhandlingene mellom M5S og Ligaen, og i tillegg hjalp det stort at eksstatsminister Berlusconi forsikret at en regjering mellom Ligaen og M5S ikke vil bety slutten på samarbeidet i høyrealliansen.

Kompromisser

Ifølge flere italienske medier har Ligaen og M5S kommet til enighet på flere områder i løpet av den siste ukens forhandlinger.

Partiene er angivelig enige om å droppe en økning i pensjonsalderen, og M5S skal ha gått med på en del av Ligaens svært strenge innvandringspolitikk.

Salvini og Di Maio skal også ha inngått kompromisser på andre områder som har vært sentrale for partiene deres i valgkampen – Ligaens ønske om drastiske skattekutt, og M5S ønske om en universell minstelønn.

I tillegg til politikken må de to partiene også bli enige om partifordelingen i en eventuell regjering. Salvinis Ligaen fikk 17 prosent av stemmene i valget, mens høyrealliansen med Forza Italia fikk samlet sett 37 prosent. Femstjernersbevegelsen ble det største enkeltpartiet med 33 prosent av stemmene.

