Lavrov ber Europa om felles kamp for atomavtalen

Lavrov understreker at både Russland og Europa har interesse av å bevare atomavtalen med Iran.

- Russland og andre deltakere i denne avtalen - Kina og europeerne - har også legitime interesser som er nedfelt i denne avtalen og vedtatt av FNs sikkerhetsråd. Derfor må vi samarbeide for å insistere på de rettmessige interessene som hver og en av oss har, sa Lavrov på en pressekonferanse med sin iranske motpart, Mohammed Javed Zarif, mandag.

Zarif framholdt på sin side at Europa, Russland og Kina må garantere for de iranske interessene som avtalen er ment å ivareta.

- Det viktigste målet med disse forhandlingene er å få forsikringer om at man vil forsvare interessene til den iranske nasjonen, sa Zarif.

- Ny mulighet

En russisk ekspert påpeker at USAs skroting av atomavtalen har åpnet for et samarbeid som for kort tid siden var umulig - ikke minst på bakgrunn av kaldfronten som oppsto etter nervegiftangrepet i Salisbury i England.

- Samarbeid med Russland, som inntil nylig syntes umulig på grunn av Skripal-saken, med utvisning av diplomater og redusert kontakt, får nå en ny giv, sier Andrej Baklitskij ved PIR Center i Moskva.

- Europeerene har, etter at USA har trukket seg fra avtalen, blitt tvunget til å redde atomavtalen, mener han.

Baklitskij fastslår også at Russland har en nøkkelrolle for å hindre at Iran ikke trapper opp atomprogrammet sitt. Iranske ledere har varslet at de ikke lenger vil føle seg forpliktet av atomavtalen hvis ikke de gjenværende landene kan garantere et fortsatt økonomisk samarbeid med Iran.

Videre til Brussel

I helgen var Zarif i Beijing, og fra Moskva reiser han videre til Brussel. Målet med reisen er å vurdere muligheten for en videreføring av atomavtalen med Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU etter at USA trakk seg fra avtalen.

Etter å ha møtt Kinas utenriksminister søndag, uttrykte Zarif optimisme om muligheten for å snekre sammen et nytt design på avtalen slik at den også kan gjelde i framtiden.

Det er ventet at USA igjen vil vedta harde økonomiske sanksjoner mot Iran, noe som indirekte vil kunne ramme utenlandske selskaper som har investert i Iran etter at sanksjonene ble opphevet for drøyt to år siden.

Mer sårbare

Ifølge eksperter er europeiske selskaper langt mer sårbare for amerikanske sanksjoner enn russiske. Russland har hatt et tett økonomisk samarbeid med Iran både før og etter at sanksjonene ble opphevet.

Russlands president Vladimir Putin har allerede snakket med Tysklands statsminister Angela Merkel om saken, og fredag skal hun og Putin ha samtaler i den russiske byen Sotsji ved Svartehavet.

Både Putin og europeiske ledere har reagert kraftig på den amerikanske avgjørelsen.

Atomavtalen ble inngått sommeren 2015 og innebærer omfattende kontroll av og begrensninger på Irans atomprogram slik at det ikke skal kunne brukes til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld ble de økonomiske sanksjonene mot Iran opphevet.

