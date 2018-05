Starbucks åpner toalettene etter rasismekritikk

utenriks

I midten av april ble politiet i Philadelphia oppringt av en daglig leder i en av kjedens filialer. To svarte menn hadde bedt om å få bruke toalettet uten at de hadde kjøpt noe. De ventet på en forretningsforbindelse, men opplevde å bli ført ut i håndjern ettersom de nektet å forlate kafeen.

Et videoklipp fra hendelsen ble raskt spredt på sosiale medier, og flere steder i USA begynte folk å protestere mot det som ble oppfattet som et utslag av rasisme.

For Starbucks innebar det en PR-katastrofe, og selskapet ble tvunget til å beklage episoden. De to mennene har også inngått en slags avtale med både byen Philadelphia og Starbucks.

På grunn av hendelsen kommer 8.000 Starbucks-kafeer til å holde stengt 29. mai slik at alle ansatte skal få opplæring i hvordan de kan yte god service uten fordommer. Og det er også bestemt at toalettene skal være åpne for alle.

– Vi vil ikke forandres til et offentlig toalett, men vi kommer til å ta riktig beslutning i 100 prosent av tilfellene og gi folk nøklene, sier toppsjefen Howard Schultz.

– Det er selskapet, ledelsen og jeg personlig som skal ta skylden for dette. Vi var helt feil ute på alle måter, sier han videre.

