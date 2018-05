Franske myndigheter forsvarer sin antiterror-strategi etter nytt angrep

utenriks

Avsløringen om at mannen sto på etterretningens såkalte S-liste utløste heftig kritikk mot regjeringen fra høyresiden og ytre høyre.

Laurent Wauquiez, som er leder for Frankrikes konservative parti Republikanerne, oppfordret myndighetene til å pågripe de farligste personene på S-lista og utvise alle, mens Nasjonal front-lederen Marine Le Pen spør hva som er vitsen med lista om den ikke brukes.

– Hva er vitsen med S-lista om vi ikke bruker den til å sikre oss at disse tidsinnstilte bombene ikke lenger kan gjøre skade på fransk jord, spurte Le Pen på Twitter.

Viktig verktøy

Men talsmann for regjeringen Benjamin Griveaux svarte at det er umulig å hindre alle angrep, og at politiet har avverget til sammen 22 angrep de siste 15 månedene.

Han sier at S-lista er et viktig verktøy for politi og etterretning, og at ekspertene er imot å bruke den som et verktøy til å arrestere folk eller utvise dem.

– Hvis man putter dem i fengsel, vil man ikke være i stand til å finne fram til deres nettverk og plukke ned operasjoner som kunne finne sted i morgen, sier Griveaux.

Andre i år

En person ble drept og fire skadd da en ung fransk statsborger med opprinnelse i Tsjetsjenia som hadde stått på lista siden 2016, lørdag kveld angrep tilfeldige mennesker med kniv i sentrum av Paris. Han ble skutt og drept av politi som var på plass i løpet av få minutter.

Det var andre gang på to måneder at en person som sto på S-lista, har lyktes i å gjennomføre et terrorangrep. I mars drepte en mann fire personer i Sør-Frankrike, inkludert en politimann som tok et gissels plass mot at gisselet ble satt fri.

– Når vi gjennomlever en tragedie som den i går, er det svært synlig. Det som er uheldig, er at våre suksesser per definisjon er usynlige, sa Griveaux med henvisning til alle angrepene som politiet har avverget.

Beskjeden ung mann

Gjerningsmannen er identifisert som 20 år gamle Khamzat Azimov, som ikke ble sett på som en umiddelbar trussel til tross for at han har stått på to lister over mistenkte ekstremister siden 2016.

En kilde sier at det var slektninger av Azimov som varslet etterretningen, og at det ikke var hans oppførsel, handlinger eller ideer som hadde tiltrukket politiets oppmerksomhet.

Tvert imot er han blitt beskrevet av naboer i Strasbourg som en beskjeden ung student, og familien hans var ikke overdrevent religiøs.

Azimov selv hadde ikke noe kriminelt rulleblad og ble fransk statsborger da moren hans ble det i 2010.

IS hevder gjerningsmannen var en av deres såkalte soldater.

(©NTB)