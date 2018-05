Russiske selskaper vil kunne tjene på USAs skroting av Iran-avtalen

utenriks

Det betyr at russiske selskaper også vil kunne tjene på den amerikanske avgjørelsen, mener analytikere.

– Avtalen og opphevelsen av sanksjonene i 2015 markerte at europeisk næringsliv kunne vende tilbake til Iran. Men det er lite trolig at de vil kunne fortsette med det i dag, noe som gir rom for Russland, sier analytikeren Vladimir Sotnikov til det franske nyhetsbyrået AFP.

– Russland kan nå kjøre på i full fart, legger han til.

Atomkraftverk

Russland og Iran begynte å trappe opp det økonomiske samarbeidet lenge før atomavtalen ble inngått, til tross for sanksjonene.

Blant annet inngikk russerne en avtale med Teheran om å gjenoppta byggingen av atomkraftverket Bushehr etter at Tyskland hadde trukket seg ut.

– Europeiske selskaper er mer utsatt for det amerikanske markedet, de må føye seg for ikke å få problemer. Russerne er mindre utsatt og har mindre å tape, sier Igor Delance, analytiker i Den fransk-russiske observatørgruppen.

Han sier også at russiske selskaper fortsatte sin virksomhet i Iran uten å få noe trøbbel mens sanksjonene var på plass.

– De er vant til å jobbe med juridiske og økonomiske begrensninger. USA har systematisk tvunget Iran til å vende seg i stadig større grad til Russland og Kina, sier han.

– Ikke redde

Da den russiske viseutenriksministeren Sergej Rjabkov besøkte Teheran torsdag, lovet han å fortsette det økonomiske samarbeidet som før.

– Vi er ikke redde for sanksjoner, sa han.

Også Charlie Robertson, en analytiker ved den amerikanske investeringsbanken Renaissance Capital mener at russiske selskaper må kan gå gode tider i møte i Iran.

– Russerne ønsker å selge stål, transportinfrastruktur og andre industriprodukter til Iran. Jo mindre konkurranse fra USA og EU, desto bedre, fastslår han.

