Italiensk avis: Berlusconi kan stille til valg igjen

Berlusconi (81) ble i 2013 dømt til ett års fengsel for forretningssvindel, men dommen ble omgjort til samfunnstjeneste på grunn av hans høye alder

Han fikk også et seks år langt forbud mot å stille til valg. Men lørdag meldte en rekke italienske medier at forbudet var opphevet. Nyheten er ikke bekreftet av Berlusconi selv.

For få dager siden ga 81-åringen klarsignal til at Ligaen, som er med i den samme høyrealliansen som Berluconis parti Forza Italia, kan danne regjering alene sammen med den populistiske Femstjernersbevegelsen. Han ga samtidig beskjed om at Forza Italia likevel ikke vil fungere som støtteparti for en slik regjering.

Femstjernersbevegelsen har nektet å sitte i samme regjering som Forza Italia.

