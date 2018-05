Harde kamper nord i Myanmar – nær 20 drept

utenriks

Kampene mellom Ta'ang nasjonale frigjøringshær (TNLA) og regjeringsstyrkene foregår nær grensen til Kina. TNLA er en av flere opprørsgrupper som krever mer selvstyre i den nordlige delen av Myanmar.

– Kampene har foregått siden klokka 5 i morges på tre steder: To militærbaser i Muse og ved ei bru på veien til byen Lashio, sa talsmann for TNLA, Mai Aik Kyaw til nyhetsbyrået AFP lørdag.

I tillegg til de drepte skal rundt 20 personer være såret.

Thaung Tun, som leder en frivillig organisasjon i området, forteller at han har hjulpet til med å bringe sårede til sykehus. Han oppgir at det blant dødsofrene var to sivile kvinner, en opprører, en politimann og fire medlemmer av en regjeringsstøttet milits.

En talsmann for Myanmars regjering, Zaw Htay, har overfor nyhetsbyrået DPA bekreftet at 17 personer er drept, deriblant en politimann.

TNLA skriver på Facebook at gruppen står bak angrepene, som oppgis å være et svar på militærets nylige offensiv mot en annen opprørsgruppe Kachins frigjøringshær, som TNLA er alliert med.

Det har vært flere sammenstøt i området de siste månedene, men de har fått lite omtale ettersom mye av verdens oppmerksomhet er rettet mot situasjonen i delstaten Rakhine vest i Myanmar, der militæret anklages for etnisk rensing av den muslimske rohingya-minoriteten.

Shan har fått sitt navn fra shanfolket, en av flere folkegrupper i delstaten, som også grenser til Laos og Thailand.

