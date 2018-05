Pompeo lokker Nord-Korea med økonomisk hjelp

utenriks

Fredag ga Pompeo et lite innblikk i hvordan USA ser for seg at forholdet til Nord-Korea kan bli dersom de skulle lykkes med å oppnå en atomavtale.

– Hvis Nord-Korea handler vågalt og raskt sørger for atomnedrustning, er USA klar til å samarbeide med Nord-Korea for å oppnå en velstand som er jevngod med våre sørkoreanske venners, sier Pompeo fredag.

Pompeo presenterte lokkemiddelet på en pressekonferanse med Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wa i Washington fredag.

Dagen før vendte Pompeo hjem fra sitt andre besøk til Pyongyang på kort tid. Utenriksministeren sier han hadde gode og innholdsrike samtaler med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Besøket resulterte i løslatelsen av tre amerikanere som var fengslet i Nord-Korea.

Krav

Siden USAs president Donald Trump kunngjorde at han skal møte Kim, har det vært reist mange spørsmål om hvorvidt de to lederne har samme mål for øye når de snakker om atomnedrustning. For USA betyr det at Pyongyang gir opp sitt atomvåpenarsenal.

Nordkoreanerne har på sin side sagt at de nå er villige til å forhandle fordi de har lyktes i å bli en atomvåpenstat, noe som gjør det høyst usikkert om Kim er villig til å gi fra seg noen våpen.

Pompeo ser nå ut til å stille flere krav, og han sier det er nødt til å bli en fullstendig og beviselig atomnedrustning, noe som vil innebære inspeksjoner for å sikre at Nord-Korea føyer seg.

– Jeg tror det er full enighet om hva det ultimate målet er, sa Pompeo, uten at han ville utdype.

Kritisk

Sør-Koreas utenriksminister Kang roser Trumps planer om å møte Kim i Singapore 12. juni og kaller det en historisk mulighet. Hun påpeker imidlertid at det er behov for "lufttett" koordinering med USA i forkant av det planlagte toppmøtet.

Utenriksministeren understreket dessuten at amerikanske styrkers tilstedeværelse i Sør-Korea har spilt en avgjørende avskrekkende rolle de siste 65 årene. Derfor kan en endring i størrelsen på denne styrken ikke ligge på bordet under møtet mellom Trump og Kim, mener Kang.

– De neste par ukene vil bli kritisk, sier hun.