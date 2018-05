utenriks

Talspersonen gir ingen begrunnelse for hvorfor Tero Varjoranta plutselig slutter i jobben.

Avgangen skjer få dager etter at USAs president Donald Trump brøt den internasjonale atomavtalen med Iran.

IAEA gjennomfører omfattende inspeksjoner i Iran for å sikre at landet overholder avtalen, noe byrået gjentatte ganger har bekreftet at iranerne gjør.

(©NTB)